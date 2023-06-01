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"Намагалися потрапити у закрите бомбосховище". Поліція відкрила справу після загибелі людей у Києві

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 09:37
Фото: КМВА

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, стосовно факту події у Деснянському районі столиці, де місцеві мешканці не могли потрапити в укриття, через що троє осіб загинуло. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"16-й місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовцями мали б бути виявлені та виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги", – написав він.

За словами Клименка, люди загинули, коли "намагалися потрапити у закрите бомбосховище".

Очільник Нацполіції пообіцяв знайти та притягнути до відповідальності усіх винних осіб.

"Крім того, ДСНС спільно з поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відчиненими", – зазначив Клименко.

  • Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.
  • Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. До поліклініки, в якій розташоване укриття, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки й на місці зʼясовують, чому не було до нього доступу, повідомив мер Віталій Кличко.
Вадим Ребрина
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