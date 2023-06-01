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"Пытались попасть в закрытое укрытие". Полиция открыла дело после гибели людей в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 09:37
Фото: КГВА

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, по факту происшествия в Деснянском районе столицы, где местные жители не могли попасть в укрытие, из-за чего три человека погибли. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"16-й месяц полномасштабной войны. Казалось бы, за это время ответственными должностными лицами должны были быть выявлены и исправлены все недоработки в вопросе безопасности людей. Враг продолжает масштабные обстрелы городов. Но до сих пор некоторые укрытия продолжают оставаться закрытыми во время воздушной тревоги", – написал он.

По словам Клименко, люди погибли, когда "пытались попасть в закрытое бомбоубежище".

Глава Нацполиции пообещал найти и привлечь к ответственности всех виновных.

"Кроме того, ГСЧС совместно с полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны. Укрытия должны быть круглосуточно открытыми", – отметил Клименко.

  • Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. В поликлинику, в которой расположено укрытие, выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было к нему доступа, сообщил мэр Виталий Кличко.
Вадим Ребрина
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