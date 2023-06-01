Удар по Киеву. Житель Деснянского района, где погибли люди, говорит о закрытом укрытии

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Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Соответствующее видео опубликовало Суспильне.

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"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли – и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", – сказал мужчина по имени Ярослав.

Жена Ярослава погибла на улице, когда с ребенком шла к укрытию, сообщает издание. Его местная корреспондентка говорит, что обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. Все они, как пишет Суспильне, в это время направлялись к укрытию. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести.

LIGA.net обратилась с просьбой прокомментировать эту информацию в КГВА. Там пообещали ответить позже.

ДОПОЛНЕНО В 08:33. Мэр Киева Виталий Кличко признал, что укрытие было закрыто.

"В поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике", – написал он.

Кличко утверждает, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий.

"Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", – написал мэр.

ДОПОЛНЕНО В 08:36. В комментарии Радио Свобода тот же мужчина по имени Ярослав сообщил, что дверь укрытия не открывал охранник.

"[Охранник] не открывал [дверь в укрытие]. И потом уже взорвалось", – сказал он.

Охранник оправдывался, что у него больная нога и он не может быстро ходить, рассказали люди корреспонденту РС. Они говорят, что укрытий в районе больше нет.

Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха, предварительно баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.

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