​Ракетний удар по Києву. У Деснянському районі, де загинули люди, укриття було зачинене

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Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Відповідне відео опублікувало Суспільне.

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"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили – та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – сказав чоловік на ім'я Ярослав.

Дружина Ярослава загинула на вулиці, коли з дитиною йшла до укриття, повідомляє видання. Його місцева кореспондентка каже, що уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. Усі вони, як пише Суспільне, в цей час прямували до укриття. Понад десять осіб отримали поранення різного ступеню важкості.

LIGA.net звернулася з проханням прокоментувати інформацію до КМВА. Там пообіцяли відповісти пізніше.

ДОПОВНЕНО О 08:33. Мер Києва Віталій Кличко визнав, що укриття було зачинене.

"До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці", – написав він.

Кличко стверджує, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів.

"Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", – написав мер.

ДОПОВНЕНО О 08:36. У коментарі Радіо Свобода той же чоловік на ім'я Ярослав повідомив, що двері укриття не відчиняв охоронець.

"[Охоронець] не відчиняв [двері в укриття]. І потім вже зірвалося", – сказав він.

Охоронець виправдовувся, що в нього хвора нога і він не може швидко ходити, розповіли люди кореспонденту РС. Вони кажуть, що укриттів в районі більше нема.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря, попередньо балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Попередньо силами та засобами Повітряних сил ЗСУ 10 з 10 ракет були знищені.

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