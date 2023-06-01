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Зачинене укриття у Києві. Затримано чотирьох людей – Офіс генпрокурора

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01.06.2023, 21:31
Зачинене укриття у Києві. Затримано чотирьох людей – Офіс генпрокурора - Фото
Поліклініка в Києві, біля якої загинули люди (фото: КМВА)

Правоохоронці затримали чотирьох людей у рамках розслідування загибелі та поранень людей, які не змогли потрапити до укриття під час ракетного удару Росії по столиці вночі 1 червня. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як зазначається, у рамках розслідування трагічних наслідків недопуску громадян до укриття затримано першого заступника Деснянської райдержадміністрації, директора поліклініки, його заступника та охоронця.

Трьом затриманим посадовцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, а охоронцю – за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті.

Раніше в рамках слідства прокурори Деснянської окружної прокуратури спільно з поліцією провели обшуки у двох департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у поліклініці, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступу до укриття.

  • У ніч на 1 червня Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними та крилатими ракетами. Загинуло троє людей, серед них – дитина.
  • Попередньо силами та засобами Повітряних сил ЗСУ 10 із 10 ракет було знищено.
  • Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада

Наталія Медведєва
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