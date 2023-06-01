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Закрытое убежище в Киеве. Задержаны четыре человека – Офис генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 21:31
Закрытое убежище в Киеве. Задержаны четыре человека – Офис генпрокурора - Фото
Поликлиника в Киеве, около которой погибли люди (фото: КГВА)

Правоохранители задержали четырех человек в рамках расследования гибели и ранений людей, которые не смогли попасть в убежище во время ракетного удара России по столице ночью 1 июня. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как отмечается, в рамках расследования трагических последствий недопуска граждан к укрытию задержаны первый заместитель Деснянской райгосадминистрации, директор поликлиники, его заместитель и охранник.

Троим задержанным должностным лицам готовят сообщение о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а охраннику – по факту оставления в опасности, что привело к смерти.

Ранее в рамках следствия прокуроры Деснянской окружной прокуратуры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в поликлинике, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

  • В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими и крылатыми ракетами. Погибли три человека, среди них – ребенок.
  • Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
  • Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Читайте также: Российская ракета убила людей у закрытого укрытия. Что произошло и как реагирует власть

Наталья Медведева
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