Закрытое убежище в Киеве. Задержаны четыре человека – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали четырех человек в рамках расследования гибели и ранений людей, которые не смогли попасть в убежище во время ракетного удара России по столице ночью 1 июня. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, в рамках расследования трагических последствий недопуска граждан к укрытию задержаны первый заместитель Деснянской райгосадминистрации, директор поликлиники, его заместитель и охранник.

Троим задержанным должностным лицам готовят сообщение о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а охраннику – по факту оставления в опасности, что привело к смерти.

Ранее в рамках следствия прокуроры Деснянской окружной прокуратуры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в поликлинике, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию.

В ночь на 1 июня Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими и крылатыми ракетами. Погибли три человека, среди них – ребенок.

Предварительно силами и средствами Воздушных сил ВСУ 10 из 10 ракет были уничтожены.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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