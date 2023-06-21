На заседании СНБО могут быть кадровые решения из-за закрытых укрытий – Данилов

На пятничном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое созывает президент Владимир Зеленский, чтобы обсудить вопросы коррупции в судах и проблему укрытий, могут быть приняты определенные кадровые решения. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он напомнил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего после трагических событий 1 июня, когда три человека не смогли попасть в укрытие в Деснянском районе Киева и погибли, было решено провести проверки всех укрытий на территории Украины.

"Такая проверка состоялась <…> Дана оценка. И в пятницу на заседании СНБО будет рассматриваться этот вопрос, будет доклад министра Клименко и еще одного министра, который непосредственно отвечал за эту проверку. По результатам доклада будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности рассматриваемого вопроса", – сказал Данилов.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, кадровые перестановки на каком уровне это могут быть. Сказал, что "речь идет об ответственности соответствующих лиц", а как это будет реализовываться – окончательно будет решаться на заседании СНБО.

Данилов напомнил, что для принятия решения за него должны проголосовать не менее 2/3 участников СНБО.

Мэр Киева Виталий Кличко тем временем заявил о "шквальной кампании по дискредитации столичных властей" и его лично. Мэр столицы пожаловался на "бесконечные обыски", парализующие работу департаментов и служб города.

При этом, по его словам, ни один из глав районов, ответственных за обустройство укрытий и являющихся балансодержателями и распорядителями средств, "не пострадал". Кличко подчеркнул, что главы районов находятся в вертикали центральных властей, поэтому видит в этом политические мотивы.

Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты у закрытого хранилища погибли люди.

Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.

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