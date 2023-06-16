Зеленский собирает СНБО. Рассмотрят коррупцию в судах и проблему укрытий
16.06.2023, 15:42
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы коррупции в судах и проблему укрытий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
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Как отмечается, заседание СНБО состоится 23 июня.
На заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.
С докладами выступят глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
- 31 мая 2023 года экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву снизили залог со 107 до 75 млн грн.
- Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты у закрытого хранилища погибли люди.
- Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.
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