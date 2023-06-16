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Зеленский собирает СНБО. Рассмотрят коррупцию в судах и проблему укрытий

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16.06.2023, 15:42
Зеленский собирает СНБО. Рассмотрят коррупцию в судах и проблему укрытий - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы коррупции в судах и проблему укрытий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, заседание СНБО состоится 23 июня.

На заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

С докладами выступят глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Читайте также: Нокаут. Трагедия с укрытием закончила шаткое перемирие Зеленского и Кличко: кто победит

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийснбо
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