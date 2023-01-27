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Батальон Дубай. Политики и миллиардеры Украины отдыхают в ОАЭ во время войны – видео УП видео

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27.01.2023, 10:08
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В Дубай, пока Россия ведет полномасштабную войну против украинского народа, перебрались и проживают там депутаты от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод (вместе с сыном Ростиславом Солодом), Вадим Столар, порой прилетает Суто Мамоян. Об этих и о других состоятельных украинцах, политиках и миллиардерах в ОАЭ рассказывает в расследовании журналист УП Михаил Ткач.

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Поскольку в странах Персидского залива редко увидишь украинские номерные знаки на авто, украинских миллионеров и миллиардеров пришлось разыскивать "менее классическим" способом – в самых дорогих гостиницах, ресторанах и бутиках.

"Здесь любит отдыхать с семьей Юлия Тимошенко, постоянно проживает олигарх Валерий Хорошковский, а приближенный к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову бизнесмен Вилен Шатворян и даже телеведущий Савик Шустер много времени проводят именно на берегу Персидского залива", – пишет Ткач.

На пляже в январе он заметил как лидера Батькивщины, так и ее мужа Александра Тимошенко с внуками. Зять Тимошенко был замечен в Вене в прошлом расследовании.

Журналист отмечает, что в этой стране на берегу Персидского залива украинские "ВИПы" чувствуют себя защищенными, потому что в ЕС действует финансовый мониторинг, "а под пальмами ОАЭ никто не спрашивает, откуда деньги".

Определенная часть информации о "батальоне Дубай" почерпнута от "собеседников УП среди политиков и бизнесменов", уточняется в сюжете.

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Євген Пилипенко
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коррупция Михаил Ткач расследование война Дубай уклонисты
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