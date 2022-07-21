Левочкин приехал в Украину впервые с начала большой войны. Пробыл неделю и уехал – Схемы

Нардеп от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Сергей Левочкин в июле посетил Украину впервые с начала полномасштабной войны. Он пробыл в стране неделю и снова уехал, сообщают Схемы.

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Журналисты сообщают, что Левочкин, который до сих пор публично не высказался по поводу агрессии РФ, покинул Украину 10 февраля и, вероятно, живет на вилле на юге Франции вместе с сестрой, нардепом Юлией Левочкиной.

Источники Схем сообщают, что Левочкин впервые после начала большой войны заехал в Украину днем ​​6 июля. Он на Land Rover пересек границу в пункте пропуска "Краковец".

13 июля съемочная группа Схем зафиксировала, как кортеж нардепа Григория Суркиса покинул территорию столичного учебно-тренировочного комплекса "Динамо". После этого бронированный Maybach в сопровождении еще двух авто выехал из Киева на трассу в направлении запада Украины, а потом, по данным источников, авто пересекли польскую границу.

Таким образом, отмечают журналисты, в Украине Левочкин провел неделю и снова уехал за границу вместе с коллегами по ОПЗЖ – Суркисом и Александром Пузановым.

В их компании 20 июля Левочкин был замечен в Польше в городе Лодзь на футбольном матче с участием "Динамо".

По данным на сайте Рады, Левочкин, Суркис и Пузанов посещали пленарные заседания парламента 8 и 9 июля и участвовали в голосованиях.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что, по закону, к нардепам применяются исключения по поводу права выезда из страны во время военного положения.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая – Платформа за жизнь и мир во главе с Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.

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Оксана Житнюк

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