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ОПЗЖ – всё. Львовский суд запретил деятельность основной пророссийской партии Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 12:49
ОПЗЖ – всё. Львовский суд запретил деятельность основной пророссийской партии Украины - Фото
Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Восьмой апелляционный административный суд во Львове в понедельник принял решение о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщается на сайте суда.

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Исковые требования Министерства юстиции Украины удовлетворены в полном объеме.

Денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

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За последние недели в Украине запретили уже десять пророссийских партий и других политических сил, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета Украины. Кроме ОПЗЖ это также Оппозиционный блок, Социалисты, Наши, Держава, Блок Сальдо, партия Справедливого развития, Социалистическая партия Украины, Левая оппозиция, Партия Шария.

Андрей Водяный
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партии ОПЗЖ
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