ОПЗЖ – всё. Львовский суд запретил деятельность основной пророссийской партии Украины

Восьмой апелляционный административный суд во Львове в понедельник принял решение о запрете деятельности политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщается на сайте суда.

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Исковые требования Министерства юстиции Украины удовлетворены в полном объеме.

Денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

За последние недели в Украине запретили уже десять пророссийских партий и других политических сил, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета Украины. Кроме ОПЗЖ это также Оппозиционный блок, Социалисты, Наши, Держава, Блок Сальдо, партия Справедливого развития, Социалистическая партия Украины, Левая оппозиция, Партия Шария.

20 марта СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения, в том числе ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая – Платформа за жизнь и мир во главе с Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.

Андрей Водяный

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