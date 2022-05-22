В Раде создали депутатскую группу Восстановление Украины. Большинство – бывшие члены ОПЗЖ
В Верховной Раде создана депутатская группа Восстановление Украины. В нее вошли 17 нардепов, большинство из которых – бывшие члены фракции ОПЗЖ. Поименный список опубликовал нардеп Ярослав Железняк.
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Сопредседателями депутатской группы стали Игорь Абрамович (миллионер, был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции) и Максим Ефимов (мажоритарщик из Краматорска, в 2019-м стал членом депутатской группы Довіра).
В октябре 2021-го журналисты УП сообщали о "тайной встрече" главы фракции Слуга народа Давида Арахамии с Игорем Абрамовичем.
Весь состав новообразованной депутатской группы Восстановление Украины:
1. Игорь Абрамович;
2. Анатолий Бурмич (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);
3. Олег Воронько (бывший "слуга народа", член межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова);
4. Валерий Гнатенко (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член ОПЗЖ, просил признать террористов на Донбассе в 2014-м);
5. Артем Дмитрук (бывший "слуга народа", член межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова);
6. Максим Ефимов;
7. Дмитрий Исаенко (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);
8. Игорь Кисилев (бывший член ОПЗЖ);
9. Александр Ковалев (мажоритарщик из Донецкой области);
10. Александр Лукашев (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член ОПЗЖ);
11. Владимир Мороз (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член ОПЗЖ);
12. Татьяна Плачкова (бывший член ОПЗЖ);
13. Наталья Приходько (бывший член ОПЗЖ);
14. Антонина Славицкая (бывший член ОПЗЖ, многолетняя помощница экс-нардепа от Оппоблока Сергея Кивалова);
15. Вадим Столар (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);
16. Александр Фельдман (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);
17. Александр Юрченко (бывший "слуга народа", фигурировал в скандальном ДТП летом 2021-го).
ДОПОЛНЕНО В 15:50. Разумков заявил об исключении из МФО Разумная политика Дмитрука и Воронько в связи с вхождением нардепов в группу Восстановление Украины.
"К сожалению, после начала полномасштабного вторжения России не всем коллегам удалось сберечь те ценности, с которыми мы вместе работали в парламенте", – заявил экс-спикер.
- 20 марта СНБО приостановил деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.
- 14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.
- 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.
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