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В Раде создали депутатскую группу Восстановление Украины. Большинство – бывшие члены ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 14:42
В Раде создали депутатскую группу Восстановление Украины. Большинство – бывшие члены ОПЗЖ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
дополнено

В Верховной Раде создана депутатская группа Восстановление Украины. В нее вошли 17 нардепов, большинство из которых – бывшие члены фракции ОПЗЖ. Поименный список опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

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Сопредседателями депутатской группы стали Игорь Абрамович (миллионер, был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции) и Максим Ефимов (мажоритарщик из Краматорска, в 2019-м стал членом депутатской группы Довіра).

В октябре 2021-го журналисты УП сообщали о "тайной встрече" главы фракции Слуга народа Давида Арахамии с Игорем Абрамовичем. 

Весь состав новообразованной депутатской группы Восстановление Украины:

1. Игорь Абрамович;

2. Анатолий Бурмич (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);

3. Олег Воронько (бывший "слуга народа", член межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова);

4. Валерий Гнатенко (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член ОПЗЖ, просил признать террористов на Донбассе в 2014-м);

5. Артем Дмитрук (бывший "слуга народа", член межфракционного объединения экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова);

6. Максим Ефимов;

7. Дмитрий Исаенко (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);

8. Игорь Кисилев (бывший член ОПЗЖ);

9. Александр Ковалев (мажоритарщик из Донецкой области);

10. Александр Лукашев (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член ОПЗЖ);

11. Владимир Мороз (мажоритарщик из Донецкой области, бывший член ОПЗЖ);

12. Татьяна Плачкова (бывший член ОПЗЖ);

13. Наталья Приходько (бывший член ОПЗЖ);

14. Антонина Славицкая (бывший член ОПЗЖ, многолетняя помощница экс-нардепа от Оппоблока Сергея Кивалова);

15. Вадим Столар (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);

16. Александр Фельдман (был членом ОПЗЖ, но после полномасштабного вторжения написал заявление о выходе из фракции);

17. Александр Юрченко (бывший "слуга народа", фигурировал в скандальном ДТП летом 2021-го).

ДОПОЛНЕНО В 15:50. Разумков заявил об исключении из МФО Разумная политика Дмитрука и Воронько в связи с вхождением нардепов в группу Восстановление Украины.

"К сожалению, после начала полномасштабного вторжения России не всем коллегам удалось сберечь те ценности, с которыми мы вместе работали в парламенте", – заявил экс-спикер.

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Оксана Житнюк
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верховная рада максим ефимов депутатская группа игорь абрамович восстановление украины
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