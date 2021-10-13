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Журналисты УП показали "тайные" встречи Арахамии: видео

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 00:12
Журналисты УП показали
Скриншот с видео

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия непублично встречался с депутатом ОПЗЖ, запорожским бизнесменом и дважды летал в Вену на самолете, который  структуры олигарха Дмитрия Фирташа сдают а аренду. Об этом говорится в новом расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача.

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16 сентября Арахамия в киевском ресторане Eshak встречался с депутатом фракции ОПЗЖ, миллионером Игорем Абрамовичем. Встреча продолжалась около двух часов.

Абрамович был одним из подписантов обращения в Конституционный суд, из-за которого в Украине почти отменили антикоррупционную реформу и начался конституционный кризис. Источники УП называют его близким к бизнесмену Павлу Фуксу, который недавно попал под санкции СНБО, и бизнесмену Виталию Хомутыннику.

Ни Арахамия, ни Абрамович не смогли вспомнить, что обсуждали на встрече. "Политические вопросы", – сказал Абрамович, но не смог уточнить, какие именно.

Арахамия сказал, что встречается с депутатами всех фракций, кроме Евросолидарности. По его словам, с Абрамовичем он обсуждал "рабочие" вопросы. "У меня работа такая, я глава фракции, я собираю разного рода конструкции с точки зрения голосов", – сказал Арахамия.

Третьим участником встречи в Eshak с Арахамией и Абрамовичем был депутат от СН Остап Шипайло, член комитета по вопросам энергетики. Именно с энергетикой, по словам Ткача, связаны бизнес-интересы Абрамовича. И именно в его автомобиле Шипайло покинул место встречи.

Сам депутат от СН сказал, что конфликта интересов в его контактах нет, так как Абрамович, по его словам, передал свой бизнес в управление, и он им якобы не занимается.

Также журналисты сняли неоднократные встречи Арахамии с непубличным запорожским бизнесменом Вемиром Давитяном, в том числе на Банковой. Источники УП называют Давитяна правой рукой Арахамии и куратором Запорожской области от Офиса президента.

Давитян в комментарии журналистам сказал, что "возле" ОП он ждал Арахамию, с которым договорился встретиться. На уточняющие вопросы ответил, что ходил на Банковую "на прием граждан". К кому именно, вспомнить не смог. При этом он отверг информацию о том, что курирует Запорожскую область от ОП.

Арахамия подтвердил, что с 2014 году знаком с Давитяном, но к кому он ходит в ОП, не знает.

О встрече Арахимии на футболе с олигархом Игорем Коломойский ранее уже сообщалось.

Также журналисты со ссылкой на полученные ими документы сообщили, что во время закрытого авиасообщения с Европой Арахамия дважды летал в Вену с женой на частном самолете, который принадлежит структурам, связанным с олигархом Дмитрием Фирташем.

Арахамия объяснил это тем, что самолет Фирташа якобы был сдан некой большой авиакомпании, поэтому "это как вызвать Uber". В Вену Арахамия, по его словам, летал по медицинской причине, о которой не хочет "рассказывать на всю страну".

Вадим Ребрина
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дмитрий фирташ Давид Арахамия игорь абрамович
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