Слуга народа удалила Разумкова из своих чатов. С Зеленским он не разговаривал месяц
Депутаты Слуги народа удалили из своих чатов спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого фракция СН попытается в четверг снять с должности. С президентом Владимиром Зеленским он не разговаривал месяц. Об этом Разумков сообщил на брифинге.
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По словам спикера Рады, его исключили из партийных и фракционных чатов вчера на согласительном совете. Он считает, что его удалили, так как "не все любят критику".
"Наверное, поэтому и решили, что многовато меня в чатах. Я в них больше получал информации, на простое общение в чатах не хватало времени. Я считаю, что лучше живое общение", – сказал глава Верховной Рады.
Разумков также заверил, что не пытался обсуждать свою возможную отставку с Зеленским. По словам спикера Рады, он не общался с президентом где-то месяц.
Разумков говорит, что продолжит работать в случае отставки с поста главы Рады.
"Силы есть, время есть, команда будет. Будем двигаться вперед", – сказал он.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы руководство СН прилюдно поругалось с Разумковым из-за закона об олигархах.
- 30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Сегодня Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и назначила рассмотрение вопроса о его отставке на четверг, 7 октября.
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