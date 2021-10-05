Слуга народа удалила Разумкова из своих чатов. С Зеленским он не разговаривал месяц

Депутаты Слуги народа удалили из своих чатов спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого фракция СН попытается в четверг снять с должности. С президентом Владимиром Зеленским он не разговаривал месяц. Об этом Разумков сообщил на брифинге.

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По словам спикера Рады, его исключили из партийных и фракционных чатов вчера на согласительном совете. Он считает, что его удалили, так как "не все любят критику".

"Наверное, поэтому и решили, что многовато меня в чатах. Я в них больше получал информации, на простое общение в чатах не хватало времени. Я считаю, что лучше живое общение", – сказал глава Верховной Рады.

Разумков также заверил, что не пытался обсуждать свою возможную отставку с Зеленским. По словам спикера Рады, он не общался с президентом где-то месяц.

Разумков говорит, что продолжит работать в случае отставки с поста главы Рады.

"Силы есть, время есть, команда будет. Будем двигаться вперед", – сказал он.

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Марк Сировой

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