Депутаты Слуги народа в Трускавце собрали подписи за отставку Разумкова

Депутаты фракции Слуга народа на расширенном заседании в Трускавце собрали более 150 подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщила пресс-секретарь партии СН Юлия Палийчук.

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"По состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отзыве главы Верховной Рады собрано более 150 подписей народных депутатов", – сказано в сообщении.

Для отстранения Разумкова от должности нужно 226 голосов нардепов.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов. А для отстранения его от должности требуется 226 голосов нардепов.

В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

Вадим Ребрина

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