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Разумков о возможном давлении: Внезапно сменили охрану, но для меня это не давление

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 22:58
Разумков о возможном давлении: Внезапно сменили охрану, но для меня это не давление - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот с видео)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова с Савиком Шустером прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

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"Относительно давления? Ну, не знаю. С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану... Для кого-то это, наверное, было бы давлением. Для меня это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной Рады обходился без охраны, сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, и общаюсь с людьми, и уверен, что когда закончится моя каденция, так же спокойно буду ходить по улицам", – сказал Разумков.

Он согласился, что о его возможной отставке ходит много разговоров.

"Я за должность держаться не буду... Процедуры отзыва главы Рады более чем понятны и просты... Если есть такое желание – сменить председателя Верховной Рады – все знают: только придет запрос – сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать как председатель Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь", – сказал Разумков.

  • 10 сентября Разумков направил законопроект об олигархах на отзыв в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия просил спикера Рады не делать этого до принятия законопроекта в целом. Однако Разумков сказал, что отправка законопроекта в Венецианскую комиссию не препятствует его рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. 
  • Сегодня Арахамия заявил, что, по его мнению, Разумков умышленно пытается "сбить" закон об олигархах. 
Вадим Ребрина
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олигарх Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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