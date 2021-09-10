Разумков повторно заболел COVID-19. В августе он говорил, что не вакцинировался

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков второй раз заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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По словам Разумкова, коронавирус выявил тест, который спикеру провели перед участием Ялтинской европейской стратегии.

"Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей", – написал глава парламента.

Он выразил сожаление, что не сможет оффлайн принять участие в завтрашней дискуссии на тему верховенства права в Украине.

"Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было. Надеюсь, что смогу выступить online", – написал Разумков.

Он уточнил, что чувствует себя хорошо, но некоторое время будет работать дистанционно.

17 августа Разумков признался, что еще не вакцинировался от коронавируса, сообщает Укринформ. Он сослался на то, что у него есть антитела после перенесенной болезни.

Первый раз спикер Рады заболел в ноябре 2020 года.

Вадим Ребрина

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