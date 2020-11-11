Спикер Верховной Рады Разумков и вице-премьер Резников заразились коронавирусом

По словам Разумкова, он чувствует себя нормально, продолжит работать дистанционно. Резников написал, что у него немного повышена температура

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразились коронавирусом. Об этом Разумков и Резников сообщили у себя в Facebook.

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"Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", – написал Разумков.

Резников рассказал, что находится на самоизоляции с понедельника, а положительный результат теста получил сегодня. У него немного повышена температура.

10 ноября тест Зеленского на коронавирус показал положительный результат. У главы Офиса президента Андрея Ермака тоже.

Сегодня, 11 ноября, в Украине на три недели ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

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Наталия Медведева

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