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Спикер Верховной Рады Разумков и вице-премьер Резников заразились коронавирусом

11.11.2020, 19:36
Спикер Верховной Рады Разумков и вице-премьер Резников заразились коронавирусом - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

По словам Разумкова, он чувствует себя нормально, продолжит работать дистанционно. Резников написал, что у него немного повышена температура

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразились коронавирусом. Об этом Разумков и Резников сообщили у себя в Facebook.

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"Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", – написал Разумков.

Резников рассказал, что находится на самоизоляции с понедельника, а положительный результат теста получил сегодня. У него немного повышена температура.

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Наталия Медведева
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Дмитрий Разумков коронавирус

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