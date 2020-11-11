В Украине ввели карантин выходного дня: что и когда будет закрыто
Ограничения карантина выходного дня вводятся уже с этих выходных. Предварительно, они будут действовать три уик-энда подряд
В Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение было принято на заседании Кабмина, ограничения оглашал глава Минздрава Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.
Согласно проекту постановления о карантине выходного дня, с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника вводятся такие ограничения:
- заведения общепита (рестораны, кафе, бары и тд) могут работать только на вынос;
- запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений;
– запрещена работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания населения;
- деятельность учреждений культуры.
При этом в выходные разрешается:
- работа продуктовых магазинов, аптек, заправок (без зон питания), ветеринарных аптек;
- предоставление финансовых услуги, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей; работа операторов почтовой связи, деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта, деятельность по техобслуживанию регистраторов, расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного употребления.
Новость дополняется...
Степанов объяснил, что главная цель мероприятий – разорвать цепь передачи болезни через уменьшение контактов людей, чтобы избежать коллапса. Он также говорил, что лучшим с эпидемиологической точки зрения решением было бы ввести локдаун на три недели, но это может быть пагубно для экономики.
- Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий. Сегодня под Кабмином митинговали представители этих сфер бизнеса.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запустит программу поддержки предпринимателей.
Читайте также: Шмыгаль о борьбе с COVID-19: Европа берет с Украины пример, этим нужно гордиться
Комментарии