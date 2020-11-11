В Украине ввели карантин выходного дня: что и когда будет закрыто

Ограничения карантина выходного дня вводятся уже с этих выходных. Предварительно, они будут действовать три уик-энда подряд

В Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Такое решение было принято на заседании Кабмина, ограничения оглашал глава Минздрава Максим Степанов.

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Премьер Денис Шмыгаль отметил, что ограничения вводятся на три уик-энда подряд: начнут действовать с 14 ноября и будут действовать предварительно до 30 ноября.

Согласно проекту постановления о карантине выходного дня, с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника вводятся такие ограничения:

- заведения общепита (рестораны, кафе, бары и тд) могут работать только на вынос;

- запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений;

– запрещена работа субъектов хозяйственной деятельности и бытового обслуживания населения;

- деятельность учреждений культуры.

При этом в выходные разрешается:

- работа продуктовых магазинов, аптек, заправок (без зон питания), ветеринарных аптек;

- предоставление финансовых услуги, деятельность финансовых учреждений, деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей; работа операторов почтовой связи, деятельность по ремонту и техобслуживанию транспорта, деятельность по техобслуживанию регистраторов, расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного употребления.

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Степанов объяснил, что главная цель мероприятий – разорвать цепь передачи болезни через уменьшение контактов людей, чтобы избежать коллапса. Он также говорил, что лучшим с эпидемиологической точки зрения решением было бы ввести локдаун на три недели, но это может быть пагубно для экономики.

Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий. Сегодня под Кабмином митинговали представители этих сфер бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство запустит программу поддержки предпринимателей.

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Марк Сировой

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