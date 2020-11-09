Минкультуры выступило против карантина выходного дня

Сотни тысяч людей в Украине могут остаться без работы, предупреждает глава ведомства Александр Ткаченко

Министерство культуры не поддерживает инициативу о введении карантина выходного дня, учитывая то, к каким последствиям для сферы культуры и креативных индустрий это может привести. Об этом в Telegram сообщил глава Минкультуры Александр Ткаченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей", – написал он.

Ткаченко отметил, что сфера культуры генерирует от 2 до 4% ВВП, и он считает приостановку этой сферы риском для всей экономики.

При этом, говорит министр, контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры – "едва ли не самое простое".

"К тому же, во времена пандемии посмотреть фильм в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу – это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее. И такую возможность нужно оставить украинцам", – написал Ткаченко.

Минздрав предлагает введение жесткого карантина выходного дня, при котором будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС и ветеринарные аптеки.

Карантин выходного дня могут ввести уже 14-15 ноября.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.