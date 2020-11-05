Минздрав: Карантин выходного дня могут ввести уже 14-15 ноября

По плану МОЗ, в выходные работать будут только продуктовые магазины, аптеки и транспорт

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже 14-15 ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на владу.

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"Мы все четко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны – ни на две недели, ни на три недели. Именно поэтому наше предложение будет: делать такой жесткий карантин на выходные дни, то есть суббота-воскресенье", – сказал Степанов.

По плану МОЗ, в выходные работать будут только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Это должно дать возможность разрывать цепь передачи болезни – из-за отсутствие общения людей друг с другом.

"Это точно не будет на эти выходные (7-8 ноября – ред.). Мы понимаем, что нужно подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это уже со следующих выходных (14-15 ноября – ред.)", – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что транспорт, как критичную инфраструктуру, закрывать не будут, потому что по субботам-воскресеньям нагрузка на транспорт значительно меньше.

За сутки 4 ноября в Украине зафиксировали новый рекорд суточной заболеваемости: 9850 новых случаев COVID-19. Умерли 193 пациента, выздоровели рекордные 8378 человек.

Ранее сегодня Степанов рассказал о планах ввести карантин выходного дня.

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Наталия Медведева

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