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В Украине могут ввести карантин выходного дня – Минздрав

04.11.2020, 09:48
В Украине могут ввести карантин выходного дня – Минздрав - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что комендантского часа в стране не будет

В Украине могут ввести карантин выходного дня из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире  Сніданку з 1+1 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, ведомство будет просить Кабмин об усилении карантинных ограничений в Украине.

"Я не исключаю, что предложим карантин выходного дня, когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни", – объяснил Степанов.

Глава Минздрава уточнил, что в субботу-воскресенье кафе и рестораны смогут работать только "на вынос", закроют большую часть магазинов.

Он подчеркнул, что комендантского часа в стране не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение. Отвечая на вопрос, рекомендует ли Минздрав это, Степанов сказал: "Мы не рекомендуем".

Чиновник предупредил, что пройти вторую волну коронавируса будет непросто. "Количество случаев будет расти – и это наша реальность",  - добавил он.

Вчера, 3 ноября, в Украине выявили 9525 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (8899 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии.

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Арина Толина
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