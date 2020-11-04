За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 420 617 инфицированных/больных. 176 404 из них выздоровели, 7731 – умер

дополнено

Вчера, 3 ноября, в Украине выявили 9525 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (8899 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Среди заболевших 313 (346) детей и 408 (401) медиков. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Госпитализировали за это время рекордные 1514 (1207) пациентов.

Скончались 199 пациентов за сутки (157) – это рекорд.

Выздоровели рекордные 7536 человек (5100).

Читайте также: "Ваша жизнь – в ваших руках". Степанов сообщил о надвигающемся коллапсе

Официально за 3 ноября сделано 72 442 теста (60 836). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 42 278 (34 818), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 30 164 (21 530).

За 2 октября в Украине выявили 8899 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией – это суточный рекорд за время эпидемии. За 27 октября скончалось рекордное число заболевших за сутки.

Можно ли заразиться коронавирусом от загрязненных предметов: итоги нового исследования.

Читайте также: Доказано: иммунитет у переболевших коронавирусом защищает не менее полугода – исследование

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.