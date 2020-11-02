Можно ли заразиться коронавирусом от загрязненных предметов: итоги нового исследования
Известно, что SARS-CoV-2 может сохранять "жизнеспособность" на поверхностях до 28 дней, причем лучше всего он себя "чувствует" на пластике и стали
Риск заражения коронавирусом от прикосновения к грязной поверхности очень низкий (~5 из 10 000), что позволяет предположить – такая передача SARS-CoV-2 играет минимальную роль. Об этом пишет международная группа исследователей в препринте статьи на medRxiv.
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Ученые собрали образцы мазков с 33 разных поверхностей (мусорный бак, винный, продуктовый и круглосуточный магазины, банк, вход в метро, заправочная станция, прачечная, ресторан, почтовый ящик, кнопка светофора и т.д.) в 12 местах в Сомервилле, штат Массачусетс, во время вспышки COVID-19 с 23 апреля по 23 июня.
Они зафиксировали 1815 человек и 781 прикосновение голыми руками. Средняя температура в дни отбора проб составляла 17°C, средняя относительная влажность – 61%. На 29 из 348 (8,3%) образцов были следы SARS-CoV-2.
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Риск получить COVID-19 от прикосновения к зараженной поверхности оценивали, используя количественную оценку микробного риска (QMRA). Было рассчитано, что показатель колеблется от 2 из 10 млн до 4 из 10 000.
Таким образом, пишут авторы, риск заразиться COVID-19 от контакта с грязными предметами ниже, чем вирусом гриппа (~1,25×10–4) или норовирусной инфекцией (~2,7×10–3).
"В целом, наши результаты согласуются с текущим консенсусом, что передача COVID-19 через загрязненные поверхности возможна, но, вероятно, является вторичным путем", – сдержанно делают вывод авторы публикации.
Важно, что ученые при помощи ПЦР-тестирования обнаруживали только РНК – генетический код вируса; в задачи исследования не входило узнать, может ли еще обнаруженный патоген заражать, или это уже безопасные его "ошметки". Другими словами, вирусом со смывов не пытались заразить культуру клеток или лабораторных животных.
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