Обнаружен "пособник" коронавируса в организме человека – уже третий: исследование

На основании новых данных можно придумывать все новые стратегии профилактики и лечения COVID-19

Китайские ученые обнаружили еще один рецептор на поверхности клеток человека, который облегчает проникновение в них коронавируса SARS-CoV-2. Основной путь заражения идет через ACE2-рецепторы, затем была доказана "пособническая" роль нейропиллина-1, а теперь список ворот для инфекции пополнили рецептором трансферрина (TfR), пишут авторы в bioRxiv.

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Биологи провели эксперименты. Они насыщали культуру клеток более чем достаточной дозой вещества, которое блокирует АСЕ2-рецепторы. Выяснилось, что вирус все равно проникал к клетки. Начались поиски "щели": выяснилось, что TfR напрямую взаимодействует с S-белком вируса – тем самым шипом на его поверхности, благодаря которым облегчается слияние вирусной частицы с клеткой.

Затем ученые показали, что SARS-CoV-2 может инфицировать генетически "очеловеченных" мышей с TfR, у которых нет рецепторов ACE2.

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В еще одном эксперименте авторы мешали контакту TfR и S-белка вируса – и патоген не проник в клетку.

СПРАВКА. Трансферрин – белок плазмы крови (вырабатывается в печени), который связывает железо и ряд других микроэлементов. Его рецептор (TfR) осуществляет транспорт ионов железа через мембрану в клетку и назад. Трансферрин доставляет железо и микроэлементы в органы и ткани. С ним связано всего около 0,1% всех Fe-ионов в организме (~4 мг), но эти ионы представляют огромное значение для метаболизма.

Антитела против TfR или специально синтезированные молекулы-пептиды значительно блокировали проникновение вируса в клетки "в пробирке".

"В частности, на мышах антивирусный эффект 200 наномоль антитела к TfR сравним с действием высокой концентрации ремдесивира (4 микромоль). Кроме того, пептиды SL8, QK8 и FG8 показали эффективность в подавлении проникновения вируса. То есть у нас есть потенциальные кандидаты для разработки противовирусных реагентов", – пишут ученые.

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Евгений Пилипенко

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