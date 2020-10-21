Живучесть. Частички коронавируса под микроскопом при 22 и 34 градусах по Цельсию – фото

SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем из верхних дыхательных путей инфицированных людей, но также может оставаться заразным и на поверхностях

Американские ученые использовали электронный микроскоп, чтобы визуально оценить структурную стабильность частичек коронавируса SARS-CoV-2 при различных температурах и режимах влажности. Препринт исследования выложен на bioRxiv.

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Стабильность вирусных частиц как в микрокаплях выдыхаемого аэрозоля, так и после высыхания на поверхностях важна для оценки инфекционности этого нового патогена.

Авторы показали, что даже умеренное повышение температуры (соизмеримое с тем, что характерно для летнего потепления) приводит к резкому разрушению частичек, особенно когда тепло и сухо. Это согласуется с падением случаев заболевания COVID-19 в летний период.

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Если частички вируса попадают в теплую, но влажную среду, они также разрушаются, но медленнее, что предполагает больший период возможной заразности.

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Тем не менее, отмечают ученые, процесс структурной деградации идет столь быстро, что одиночные "стойкие" частички едва ли детектируются даже после времени подготовки образца к рассмотрению под электронным микроскопом.

Авторы пишут, что их выводы согласуются с другими исследованиями инфекционности SARS-CoV-2, что лишний раз доказывает сезонную природу эпидемии этого патогена "и усиливает аргументы в пользу возобновления COVID-19 зимой".

Важно: вирусы нельзя назвать полноценно живыми – это "организмы"-паразиты на грани живого. Вместо слов "живучесть", "убитый вирус" и "размножение вируса" специалисты используют термины "стабильность", "инактивированный вирус" и "репликация вируса".

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Евгений Пилипенко

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