Ученым удалось невероятное: они "увидели" фотоны ультрафиолета в реальном времени – видео
Смонтирован ролик длительностью от пикосекунды до наносекунды с визуальной проекцией УФ-фотонов – самых быстрых "объектов" во Вселенной
В Национальном институте научных исследований Канады с помощью коллег из международной команды создали самую скоростную камеру в мире: она в режиме реального времени может регистрировать фотоны в ультрафиолетовом диапазоне. Статья о том, как ученым удалось снять фотоны, опубликована в журнале Laser & Photonics Reviews.
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Пассивная камера UV-CUP способная фиксировать события длительностью в пикосекунду – 0,000000000001 секунды, пишут в Science Daily.
Инженеры собрали специальный фотокатод для полосовой камеры (для фиксации сверхбыстрых оптических явлений), данные с которой преобразовывали в визуализацию также специальным алгоритмом.
Ученые уточнили, что первичная информация о событии, которое "фотографируют", не является фото в привычном понимании.
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На основании этих "сырых" данных софт конструирует удобный для человека формат изображения.
Позднее группа авторов собирается подключить к обработке информации "искусственный интеллект".
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