Ученым удалось невероятное: они "увидели" фотоны ультрафиолета в реальном времени – видео

Смонтирован ролик длительностью от пикосекунды до наносекунды с визуальной проекцией УФ-фотонов – самых быстрых "объектов" во Вселенной

В Национальном институте научных исследований Канады с помощью коллег из международной команды создали самую скоростную камеру в мире: она в режиме реального времени может регистрировать фотоны в ультрафиолетовом диапазоне. Статья о том, как ученым удалось снять фотоны, опубликована в журнале Laser & Photonics Reviews.

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Пассивная камера UV-CUP способная фиксировать события длительностью в пикосекунду – 0,000000000001 секунды, пишут в Science Daily.

СПРАВКА. Фотоны – фундаментальные элементарные частицы, кванты электромагнитного излучения ("света") в виде поперечных электромагнитных волн, переносчики электромагнитного взаимодействия. Не имеют строения, размеров, массы и заряда. Существуют только в движении на скорости света. Проявляют свойства как частицы, так и волны. Количество энергии на УФ-фотон – от 3,1 до 124 . Фотоны – фундаментальные элементарные частицы, кванты электромагнитного излучения ("света") в виде поперечных электромагнитных волн, переносчики электромагнитного взаимодействия. Не имеют строения, размеров, массы и заряда. Существуют только в движении на скорости света. Проявляют свойства как частицы, так и волны. Количество энергии на УФ-фотон – от 3,1 до 124 электронвольт

Инженеры собрали специальный фотокатод для полосовой камеры (для фиксации сверхбыстрых оптических явлений), данные с которой преобразовывали в визуализацию также специальным алгоритмом.

Ученые уточнили, что первичная информация о событии, которое "фотографируют", не является фото в привычном понимании.

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На основании этих "сырых" данных софт конструирует удобный для человека формат изображения.

Позднее группа авторов собирается подключить к обработке информации "искусственный интеллект".

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Евгений Пилипенко

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