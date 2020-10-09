В США школьник осуществил дома термоядерный синтез и установил рекорд Гиннесcа – видео

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Управляемым термоядерным синтезом считается контролируемое (без взрыва, как в бомбах) образование более тяжелых атомных ядер из более легких

Американский тинейджер Джексон Освальт собрал у себя в комнате фузор и сумел добиться слияния двух атомов дейтерия. Таким образом, 12-летний мальчик по состоянию на 2019 год (время достижения) официально стал самым молодым человеком в мире, который осуществил термоядерный синтез (ТС), пишет пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

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Освальт заинтересовался темой, прочитав в сети о Тейлоре Уилсоне, физике-ядерщике, который также был самоучкой и в 14 лет стал рекордсменом с ТС. Затем, не без помощи родителей (стоимость некоторых деталей установки – тысячи долларов), он самостоятельно собрал фузор и добился реакции синтеза, столкнув атомы дейтерия. Последний он получил при электролизе воды. 

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Достижение юного жителя Мемфиса, штат Теннесси, подтвердили на fusor.net, а также исследователь ТС Ричард Холл, который ведет учет ученых-любителей, сумевших добиться его в домашних условиях.

СПРАВКА. Фузор – устройство для получения управляемой термоядерной реакции. В отличие от многих систем, которые медленно нагревают плазму в магнитной ловушке и являются громоздкими/сложнейшими устройствами, в фузоре высокоэнергетические ионы напрямую впрыскиваются в область для термоядерной реакции. Этот вид "реактора" считается бесполезным, так как не соответствует критерию Лоусона (не производит энергию; то есть, количество энергии, выделившейся в результате термоядерной реакции, не превышает количество затраченной энергии на поджиг и удержание плазмы).

ТС отличается от обычной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада: из тяжелых ядер получаются более легкие.

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Теги: наука, технологии, радиация, школьник, реактор, термоядерный реактор, рекорд гиннесса, фузор
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