Исторический момент. Сегодня начинают собирать термоядерный реактор ITER

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Первоначальный бюджет проекта и дата запуска реактора – 5 млрд евро и 2016 год. Но ценник сильно вырос, а временные рамки – сдвинулись

Во Франции начинают сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории. На него уже потрачено более $25 млрд, а завершение строительства комплекса и его тестовый запуск ожидается не ранее 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, также о нем пишет Le Figaro.

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Реактор со всей вспомогательной инфраструктурой, который должен будет подтвердить возможность управляемого термоядерного синтеза на промышленной мощности, строят в исследовательском центре Cadarache в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Самые крупные компоненты токамака уже на месте. Cо схемами конструкции ITER можно ознакомиться здесь.

СПРАВКА. ITER - заложенный в 2005 году проект международного (ЕС, Япония, Индия, Корея, США, КНР, РФ и другие) экспериментального термоядерного реактора на основе установки токамак для демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного реактора, что сегодня пока недостижимо. Проектная мощность ITER - около 500 МВт тепла и около 200 МВт электричества. Строится с 2007-го на 180 га территории в 60 км от Марселя. Такой тип реактора намного безопасней ядерного.

Масштаб проекта сопоставим с крупнейшими в истории человечества – созданием и поддержанием работоспособности Международной космической станции и Большого адронного коллайдера. 

Прямая трансляция церемонии в исследовательском центре "Кадараш" (с 11:00 по Киеву):

В церемонии сегодня примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон.

Смотрите фото: В США 13-летний школьник построил дома "термоядерный реактор"

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Теги: технологии, исследование, термоядерный реактор, ITER, синтез
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