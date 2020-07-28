Исторический момент. Сегодня начинают собирать термоядерный реактор ITER

Во Франции начинают сборку международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) - крупнейшего исследовательского технопроекта в истории. На него уже потрачено более $25 млрд, а завершение строительства комплекса и его тестовый запуск ожидается не ранее 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, также о нем пишет Le Figaro.
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Реактор со всей вспомогательной инфраструктурой, который должен будет подтвердить возможность управляемого термоядерного синтеза на промышленной мощности, строят в исследовательском центре Cadarache в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Самые крупные компоненты токамака уже на месте. Cо схемами конструкции ITER можно ознакомиться здесь.
Масштаб проекта сопоставим с крупнейшими в истории человечества – созданием и поддержанием работоспособности Международной космической станции и Большого адронного коллайдера.
Прямая трансляция церемонии в исследовательском центре "Кадараш" (с 11:00 по Киеву):
В церемонии сегодня примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон.
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