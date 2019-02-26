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26.02.2019, 08:45

В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото

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В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото
В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото
В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фотоВ США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото

Все детали для реактора были куплены на eBay родителями Джексона Освальта. Потратили на это 10 тысяч долларов

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В США 13-летний школьник Джексон Освальт создал полностью рабочий термоядерный реактор и имеет шансы стать самым молодым физиком-ядерщиком, которому удалось самостоятельно достичь реакции термоядерного синтеза. Об этом пишет Science Alert.

Компактный реактор подросток построил в своей домашней лаборатории. Все необходимые детали для реактора были куплены в интернет магазине eBay его родителями. Потратили на это 10 тысяч долларов.

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К созданию термоядерной установки Освальт приступил в 12-летнем возрасте, информацию искал в интернете. Достичь определенного прогресса ему удалось за несколько часов до того, как ему исполнилось 13 лет. Он провел реакцию синтеза, столкнув в реакторе атомы газообразного дейтерия. Его изобретение разбивает атомы с достаточной силой, чтобы объединить их в один, и этот процесс высвобождает энергию, скопившуюся внутри атомов. 

Предыдущий рекорд самого молодого успешного создателя термоядерного реактора был установлен Тейлором Уилсоном, который достиг этого в возрасте 14 лет. Для официального признания результатов работу школьника должны оценить сторонние специалисты.

Термоядерный синтез - разновидность ядерной реакции, при которой легкие атомные ядра объединяются в тяжелые за счет кинетической энергии их теплового движения. Упрощение и удешевление технологии термоядерного синтеза приведет к революции в мировой энергетике. 

Фото: www.fusor.net, скриншоты с видео

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Теги: США, наука, школьник, термоядерный реактор
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