Колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти" – видео

Ученые впервые в истории увидели первые последствия редчайшего явления: как сверхмассивная черная дыра (ЧД) разорвала на части захваченную ее гравитацией близлежащую звезду. Об этом происшествии они судят по сильнейшей вспышке излучения, которой сопровождается такое явление, пишут в пресс-службе Европейском южной обсерватории.

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Явление растянутого во времени разрушения звезды называется приливным разрушенией, а сам процесс – спагеттификацией: светило подвергается деформации под влиянием чудовищных гравитационных сил у ЧД и сильно растягивается.

"Нити" звезды устремляются к горизонту событий ЧД, и энергия, высвобождаемая при их поглощении, отбрасывает часть фрагментов звезды вовне. Это приводит к тому, что происходят ярчайшие вспышки от разогретого и разогнанного до высочайших скоростей вещества. Именно такие выбросы и создают помехи наблюдателям, потому подобные явления мало изучены.

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Астрономы зафиксировали, как из окрестностей ЧД массой примерно 1 млн Солнц на скорости до 10 000 км/c истекает поток вещества. AT2019qiz – ближайшая из известных вспышка такого рода: до нее "всего" 215 млн световых лет. Затухающее явление полгода наблюдали в спиральной галактике в созвездии Эридана.

СПРАВКА. Черная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. Граница ЧД называется горизонтом событий, ее размер – гравитационным радиусом. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов/струй. Именно по излучению от этого газа ЧД и обнаружили. В центре ЧД находится сингулярность – там известные нам законы природы не работают.

Работа о спагеттификации AT2019qiz опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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