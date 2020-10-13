Колоссальное гравитационное притяжение черной дыры разорвало звезду на "спагетти" – видео

Ученые впервые в истории увидели первые последствия редчайшего явления: как сверхмассивная черная дыра (ЧД) разорвала на части захваченную ее гравитацией близлежащую звезду. Об этом происшествии они судят по сильнейшей вспышке излучения, которой сопровождается такое явление, пишут в пресс-службе Европейском южной обсерватории.
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Явление растянутого во времени разрушения звезды называется приливным разрушенией, а сам процесс – спагеттификацией: светило подвергается деформации под влиянием чудовищных гравитационных сил у ЧД и сильно растягивается.
"Нити" звезды устремляются к горизонту событий ЧД, и энергия, высвобождаемая при их поглощении, отбрасывает часть фрагментов звезды вовне. Это приводит к тому, что происходят ярчайшие вспышки от разогретого и разогнанного до высочайших скоростей вещества. Именно такие выбросы и создают помехи наблюдателям, потому подобные явления мало изучены.
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Астрономы зафиксировали, как из окрестностей ЧД массой примерно 1 млн Солнц на скорости до 10 000 км/c истекает поток вещества. AT2019qiz – ближайшая из известных вспышка такого рода: до нее "всего" 215 млн световых лет. Затухающее явление полгода наблюдали в спиральной галактике в созвездии Эридана.
Работа о спагеттификации AT2019qiz опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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