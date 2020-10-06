Наука. Нобелевскую премию по физике дали за черные дыры

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В этом сезоне нобелевский приз вырос до 10 млн крон (около $1,11 млн). В области физики его присудили троим исследователям космоса

Сегодня, 6 октября, Нобелевскую премию по физике присудили Роджеру Пенроузу за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности Альберта Эйнштейна, а также Райнхарду Генцелю и Андреа Миа Гез за открытие сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики – Стрельца А*.

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Посмотрите, как выглядит (так считают ученые) искривленный мир черной дыры.

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89-летний Пенроуз – английский физик и математик, специалист по общей теории относительности, квантовой теории и других передовых рубежей науки, глава кафедры математики Оксфордского университета. Еще 55 лет назад он показал, что сингулярности вроде тех, что в черных дырах, могут появиться после гравитационного коллапса умирающих крупных звезд.

68-летний немецкий астрофизик Генцель и его 55-летняя коллега из США Гез с кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете в конце 1990-х независимо друг от друга обнаружили вращательное движение звезд в центре Млечного Пути вокруг некоего массивного объекта. Позднее выяснилось, что там все-таки огромная черная дыра массой около 4 млн Солнц.

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В 2020 году из-за пандемии коронавируса церемония проводится онлайн, а награды лауреаты получают дома. Сумма приза составляет эквивалент $1,11 млн.

Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1895-м шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем. Точный список номинантов засекречен. 

СПРАВКА. На премию по физике можно выбрать не более трех лауреатов, причем процесс определения, кто заслуживает победы, длинный и строгий. Правила требуют, чтобы достижение "было проверено временем": иногда между открытием и награждением проходит 20 лет и больше. Первую премию по физике судили в 1901-м Вильгельму Рентгену за "открытие замечательных лучей". Половина награжденных в этой области (113 награждений, 213 человек) – американцы, всего трое – женщины. Средний возраст лауреатов – 55 лет; самый молодой – 25-летний Лоуренс Брэгг (1915-й), пожилой – 96-летний Артур Ашкин (2018-й). 
  • В 2019-м "нобеля" по физике получили Джеймс Пиблс, а также Мишель Майор и Дидье Кело: за теоретические открытия в физической космологии (первый) и открытие экзопланеты у звезды солнечного типа (двое других).

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Теги: конкурс, физика, нобелевская премия, награда
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