Наука. Нобелевскую премию по физике дали за черные дыры

Сегодня, 6 октября, Нобелевскую премию по физике присудили Роджеру Пенроузу за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности Альберта Эйнштейна, а также Райнхарду Генцелю и Андреа Миа Гез за открытие сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики – Стрельца А*.
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Посмотрите, как выглядит (так считают ученые) искривленный мир черной дыры.
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89-летний Пенроуз – английский физик и математик, специалист по общей теории относительности, квантовой теории и других передовых рубежей науки, глава кафедры математики Оксфордского университета. Еще 55 лет назад он показал, что сингулярности вроде тех, что в черных дырах, могут появиться после гравитационного коллапса умирающих крупных звезд.
68-летний немецкий астрофизик Генцель и его 55-летняя коллега из США Гез с кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете в конце 1990-х независимо друг от друга обнаружили вращательное движение звезд в центре Млечного Пути вокруг некоего массивного объекта. Позднее выяснилось, что там все-таки огромная черная дыра массой около 4 млн Солнц.
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В 2020 году из-за пандемии коронавируса церемония проводится онлайн, а награды лауреаты получают дома. Сумма приза составляет эквивалент $1,11 млн.
Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1895-м шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем. Точный список номинантов засекречен.
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