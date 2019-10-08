Нобелевскую премию по физике дали за космические исследования

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Сегодня, 8 октября, Нобелевскую премию по физике вручили Джеймсу Пиблсу, а также Мишелю Майору и Дидье Кело. Им присудили победу за теоретические открытия в физической космологии (первый) и открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа (двое других), сообщил сайт организаторов в Twitter.

84-летний Пиблс из Канады два десятилетия (с середины 1960-х годов!) разрабатывал теорию, которая, как сказали в комитете премии, "является основой нашего современного понимания истории Вселенной - от Большого взрыва до наших дней".

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Если очень упростить, речь идет о математическом моделировании того, сколько во Вселенной "обычного" вещества, темной энергии и темной материи.

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В 1995 году швейцарцы Майор (сейчас 77 лет) и Кело (53 года) в Обсерватории Верхнего Прованса открыли первую планету вне Солнечной системы - это была планета 51 Пегаса b у звезды-желтого карлика, похожей на Солнце.

Открытие "положило начало революции в астрономии", заявили при награждении победителей. С тех пор в нашей Галактике было найдено более 4000 экзопланет.

Все подробности их исследований можно почитать здесь (формат PDF).

Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой в разной пропорции.

Джеймс Пиблс (фото - пресс-служба Нобелевского комитета):

Дидье Кело и Мишель Майор (фото - ESO):

Справка. Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1895 году шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, вручается с 1901-го. Точный список номинантов традиционно засекречен. На премию по физике можно выбрать не более трех лауреатов, причем процесс определение, кто заслуживает победы, длинный и строгий. Правила требуют, чтобы достижение "было проверено временем": иногда между открытием и награждением проходит 20 лет и больше.

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Первую премию по физике присудили Вильгельму Рентгену за "открытие замечательных лучей".



В 2018-м ее получили Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд за изобретения в области лазерной физики

Половина награжденных по физике - американцы.

Вчера была вручена "Нобелевка" по медицине и физиологии.

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