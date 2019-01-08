У нашей Вселенной есть "двойник": время там идет вспять — физики

Фото: NASA

Трое канадских ученых из Института теоретической физики в Ватерлоо разработали теорию, по которой у нашей Вселенной может быть "зеркальный двойник" в параллельном мире. Об этом со ссылкой на публикацию исследования пишет служба Би-би-си.

Физики полагают, что "другая" Вселенная создана из антивещества и распространяется в противоположном направлении от точки Большого взрыва по временной времени.

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Авторы идеи отдают себе отчет в том, насколько фантастически звучит такая теория, но утверждают, что она помогает решить несколько парадоксов, которые пока неподвластны науке. Редколлегия журнала Американского физического общества посчитала их выкладки достаточно обоснованными для публикации.

Их модель предполагает, что при Большом взрыве образовалось две "симметричные" вселенные: в той, где живем мы, время течет привычным для нас образом, а во второй оно потекло вспять с той же скоростью.

Для наглядности ученые приводят пример, когда одновременно с рождением электрона в вакууме появляется его античастица - позитрон.

Пунктирная линия - временная точка Большого взрыва, горизонтальные стрелки - шкала времени:

Общепринятая теория говорит, что Вселенная (пространство, время и масса/энергия) появилась в результате Большого взрыва около 14 млрд лет назад, и с тех пор расширяется и остывает. Наука не в состоянии пока объяснить, почему, к примеру, в видимой части Вселенной так много вещества и так мало антивещества, ведь в теории их должно быть поровну.

А предложенная канадцами модель позволяет объяснить все наблюдаемые явления, не нарушая уже существующих теорий.

Они полагают, что "Вселенная", скорее всего, чрезвычайно похожа на нашу, но не является ее точной копией в соответствии с квантовым принципом неопределенности.