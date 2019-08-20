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Вердикт астрономов: экзопланета LHS 3844b рядом с нами мертва

Вердикт астрономов: экзопланета LHS 3844b рядом с нами мертва - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
20.08.2019, 11:14

Атмосфера у "темной" планеты в 49 световых годах от нас, вероятно, была. Но ее "сдуло" излучением от расположенной крайне близко звезды.

После более чем 100 часов наблюдений при помощи телескопа Spitzer астрономы пришли к высоду, что у относительно близкой к нас экзопланеты LHS 3844b, которая вращается около красного карлика класса М, нет атмосферы. Об этом со ссылкой на исследование в журнале Nature пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США (NASA).

Таким образом, жизнь земного типа на ней невозможна. 

Планету открыл в прошлом сентябре новый орбитальный телескоп TESS.

Она находится в 48,6 световых годах от нас и имеет радиус в 1,3 раза больше земного. Год на ней длится всего 11 земных часов, так как до ее светила - всего 0,006 астрономических единиц (дистанция от Земли до Солнца), то есть лишь 900 000 км. "Прохладный" красный карлик LHS 3844 в 6,5 раз легче Солнца и в пять раз меньше его по габаритам.

Изучив полученные со "Спитцера" данные, ученые пришли к неутешительному выводу: планета лишилась атмосферы под воздействием излучения звезды.

"LHS 3844b - это горячая каменистая планета с поверхностью, аналогичной поверхности Меркурия", - отметили исследователи, добавав, что ее солнечная сторона прогревается до 770 градусов Цельсия.

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Планета всегда повернута к своей звезде одной стороной: некоторые каменистые участки там могут плавиться и формировать целые бассейны лавы.

Ученые предположили, что поверхность LHS 3844b покрыта тем же охлажденным вулканическим материалом, который находится в темных областях поверхности Луны, называемым лунными морями.

Будучи наиболее распространенным и долгоживущим типом звезд в Млечном Пути, М-карлики могут содержать большой процент от общего числа планет в Галактике.

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nasa экзопланета космос LHS 3844b
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