Охотник за экзопланетами TESS отыскал "прохладный" мир: видео

Орбитальный телескоп Аэрокосмического управления США TESS за три месяца работы - с 25 июля по 14 октября - нашел уже три подтвержденные экзопланеты (не в Солнечной системе, а у других звезд). Об этом пишет пресс-служба NASA.

TESS предназначен для поиска экзопланет методом транзитной фотометрии: он отслеживает изменение светимости звезды во время прохождения планеты по ее видимому диску.

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Первая подтвержденная экзопланета, которую открыл телескоп, примерно вдвое больше Земли и находится у звезды Пи южного созвездия Столовая Гора на расстоянии около 60 световых лет от Солнца. "Год" на Pi Mensae c длится всего шесть земных суток. Сама звезда похожа на наше светило по массе и габаритам, она видна с Земли невооруженным взглядом.

Ранее у нее была обнаружена другая планета - Pi Mensae b, которая примерно в 10 раз массивнее Юпитера и вращается по орбите с большим эксцентриситетом.

Вторая обнаруженная TESS планета - LHS 3884b, каменистый объект размером как 1,3 Земли на расстоянии около 49 световых лет от нас в направлении южного созвездия Индеец. Это одна из самых близких к нам экзопланет.

Ее звезда - холодный карлик М-типа размером с 1/5 Солнца. "Год" на планете - всего 11 земных часов. Она расположена настолько близко к светилу, что некоторые каменистые участки на дневной стороне планеты могут плавиться и формировать целые бассейны лавы.

Третья находка TESS (и, возможно, четвертая) вращается в 53 световых годах от нас вокруг звезды HD 21749 типа К размером как три Солнца. Она находится в направлении еще одного южного созвездия Сетка.

Подтвержденная планета HD 21749b втрое больше Земли и в 23 раза массивнее. Ее "год" - 36 дней, а температура поверхности - около 150 градусов по Цельсию. Плотность планеты выше, чем у Нептуна, но она не каменистая. Может быть водной планетой с плотной атмосферой. Год на ней - самый длинный среди обнаруженных в радиусе 100 световых лет от Земли.

Еще больший интерес ученых вызывает то, что у этой системы может быть еще одна планета примерно земных габаритов TOI 186.02 с периодом вращения около 8 суток. Если ее существование подтвердится, она станет самой маленькой из обнаруженных TESS планет.

Кроме того, камеры TESS зафиксировали сотню краткосрочных вспышек в первом наблюдаемом секторе космоса. Большинство из них, вероятно, являются взрывами звезд в удаленных галактиках. Ученые подтвердили, что шесть таких переменных явлений - вспышки суперновых.

Теперь, используя огромные наземные телескопы, астрономы проверяют данные TESS о более чем 280 кандидатах в планеты.

За два года миссии TESS соберет данные о 300 млн звездах и галактиках, что может привести к обнаружению около 10 тысяч экзопланет, считают ученые.