"А если заразят Европу?" Ученых встревожили тихоходки на Луне

Иллюстрация: eyeofscience.de

Добавление контейнера с обезвоженными микроскопическими беспозвоночными на борт космического аппарата, который должен был совершить посадку на Луне, но разбился, произошло без согласования как с правительством как Израиля, так и других стран. Об этом пишет издание Newsweek, поднимая вопрос этичности таких миссий и ответственности за них.

Капсулу добавила на зонд американская НКО Arch Mission Foundation, но создатели аппарата не сообщили властям Израиля и США о наличии живых существ на борту, объяснив это тем, что "космические агентства не любят перемены в последнюю минуту".

Космические энтузиасты и специалисты в NASA были "в смятении", узнав уже постфактум, что на зонде Beresheet были тихоходки. Эти существа выдерживают экстремальные условия и якобы могли пережить крушение, пишет издание.

Научный редактор Калеб Шарф из Scientific American полагает, что тихоходки "уже были на Луне и до инцидента". По его мнению, эти микроорганизмы, которые живут на Земле более полумиллиарда лет, после выброса породы от метеоритных столкновений с планетой могли добраться до спутника.

Тем не менее, ученые протестуют против такого исследования космоса, утверждая, что даже мертвые тихоходки, заброшенные на другие планеты, могут стать причиной ложных позитивных результатов при обследовании этих космических тел на наличие биомаркеров.

"Что, если частная компания отправит миссию на Европу (шестой спутник Юпитера, где возможна жизнь, - ред.) и заразит ее? Сейчас нет никаких регуляторов, чтобы остановить такое", - сетует Крис Бритт, инженер космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".

Крушение Beresheet "вызывает много вопросов о протоколах безопасности по части одобрения различных видов полезной нагрузки", пишет издание. Международные рекомендации не запрещают забрасывать органику и организмы на Луну, потому как большинство живых существ там без защиты не выживут.

"Это опасный прецедент: то, что так можно поступать без широкой научной консультации", - сказал профессор космического права и политики в британском Университете Нортумбрии Кристофер Ньюман.

Справка. В апреле 2019 года на Луну неудачно сел израильский аппарат Beresheet: фактически, он разбился о поверхность из-за отказа двигателей.

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