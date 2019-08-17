Китай запустил коммерческую ракету нового типа Цзелун-1: видео

Сегодня, 17 августа в 07:11 утра по киевскому времени, в Китае впервые в истории вывели в космос спутники коммерческого назначения при помощи новой твердотопливной ракеты-носителя Цзелун-1, разработанной First Aerospace Science and Technology Group — компанией-дочкой Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета стартовала с космодрома Цзюцюань на краю пустыни Бадын-Джаран в низовьях реки Хэйхэ, провинция Ганьсу. С 1958 до 1984 года это был единственный космодром КНР.

Еще видео запуска:

На орбиту выведены три спутника: предназначенный для дистанционного зондирования с разрешением до 2 м с высоты 500 км и узкополосной передачи сигналов 65-килограммовый "Цяньшэн-1" (Qiancheng-1), микроспутник "Синшидай-5" для наблюдения за лесами, океаном и полями для с/х, а также 6U-кубсат "Тяньци-2" (Tianqi-2) весом 8 кг - услуги в области интернета вещей для компании Guodian Gaoke.

Ракета

Цзелун-1 (Jielong-1 или Smart Dragon-1) — четырехступенчатая ракета серии "Дракон" для сугубо коммерческого использования (для нужд государства используются ракеты серии Чанчжэн).

CASC говорит о том, что она твердотопливная, однако разгонный блок может быть и жидкостно-реактивным.

Габариты: 19,5 м в длину и 1,2 м в диаметре. Стартовый вес 23,1 т. Грузоподъемность на солнечно-синхронную орбиту 500 км — 200 кг, 700 км — 150 кг.

Для полезной нагрузки под головным обтекателей есть пространство размером 1,1 м (диаметр) х 1,5 м х 1,4 м. Интересно, что грузовой отсек — сверху третьей ступени в перевернутом состоянии, и четвертая ступени также развернута на 180 градусов. После отделения 3-й ступени 4-я разворачивается, и только после этого происходит зажигание.

От момента подписания коммерческого контракта до старта — полгода. Комплексная стоимость запуска — "самая низкая на мировом рынке", пишут в CASC.

Компания-оператор якобы уже выиграла шесть коммерческих контрактов на 30 запусков.

FASTG также разрабатывает более грузоподъемный коммерческий носитель, который планируется выпустить на рынок к 2025 году. Он будет с ЖРД и системой повторного использования.

В июле 2019 года компания i-Space стала первым на весь Китай частником, кому удалось вывести спутник на орбиту.