Китайские частники покоряют космос. I-Space вывел спутники: видео

Сегодня, 25 июля в 08:00 утра по Киеву, частная китайская компания i-Space успешно осуществила запуск четырехступенчатой космической ракеты-носителя Hyperbola-1, которая вывела на низкую околоземную орбиту пять мини-спутников. Об этом пишут местные СМИ.

Таким образом, этот космический стартап стал первым в КНР, которому удалось забросить полезный груз на орбиту. Пекинский i-Space (Interstellar Glory Space Technology) опередил коллег-конкурентов из Landspace и OneSpace Technology.

Первые три ступени 20-метровой и 34-тонной в полной загрузке Hyperbola-1 работают на твердом топливе, последняя, которая выполняет роль разгонного блока, - жидкостная. По неподтвержденным данным, в трех ступенях используются двигатели от баллистических ракет DF-11/DF-15.

Ракета может выводить до 300 кг грузов на низкую опорную орбиту и 150 кг - на гелиосинхронную высотой 700 км.

Компания создает более мощный носитель - двухступенчатую Hyperbola-3 на топливной паре жидкий метан/жидкий кислород. Она сможет выводить до 1900 кг на НОО.