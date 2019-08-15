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На орбите после 17 лет дрейфа внезапно взорвалась ступень ракеты

На орбите после 17 лет дрейфа внезапно взорвалась ступень ракеты - Фото
Фото: pixabay.com
15.08.2019, 13:27

Ракета Ariane 4 стартовала 10 августа 1992 года с тремя спутниками - Topex/Poseidon (США/Франция), Kitsat-1 (Южная Корея) и S80/T (Франция)

В околоземном пространстве неожиданно взорвалась третья ступень ракеты-носителя Ariane 4, которую запустили в космос 17 лет назад. Данные об инциденте сообщила в Twitter 18-я эскадрилья Службы контроля космического пространства ВВС США.

Самопроизвольный взрыв - без столкновения с каким-либо другим объектом - произошел 22 июля в 12:17 по киевскому времени на почти круговой орбите с перигеем 1404 км и апогеем 1296 км.

Военные засекли семь обломков, которые остались после инцидента. О том, насколько они опасны для функционирующих на орбите других аппаратов, не сообщается.

Смотрите видео: Черная дыра в центре нашей Галактики внезапно полыхнула

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космос ракета орбита Ariane
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