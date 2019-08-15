На орбите после 17 лет дрейфа внезапно взорвалась ступень ракеты

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В околоземном пространстве неожиданно взорвалась третья ступень ракеты-носителя Ariane 4, которую запустили в космос 17 лет назад. Данные об инциденте сообщила в Twitter 18-я эскадрилья Службы контроля космического пространства ВВС США.

Самопроизвольный взрыв - без столкновения с каким-либо другим объектом - произошел 22 июля в 12:17 по киевскому времени на почти круговой орбите с перигеем 1404 км и апогеем 1296 км.

Военные засекли семь обломков, которые остались после инцидента. О том, насколько они опасны для функционирующих на орбите других аппаратов, не сообщается.

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