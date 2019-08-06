Маск бесплатно запускает спутник после взрыва ракеты: трансляция

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Три года назад ракета Falcon 9 взорвалась прямо на стартовой площадке, уничтожив израильский аппарат AMOS-6. Завтра — попытка вывести новый спутник.

Завтра, 7 августа в 01:52 ночи по киевскому времени, американская частная компания SpaceX бесплатно запустит для израильского оператора Space Communication спутник AMOS-17. Полезную нагрузку — около 6500 кг — в космос выведет ракета-носитель среднего класса Falcon 9, причем на этот раз ее маршевую ступень возвращать не будут.

Сухая масса спутника составляет примерно три тонны, все остальное — топливо.

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Место старта — площадка SLC-40 на территории Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида, которую в 2014 году SpaceX на 20 лет арендовала у NASA. Окно для запуска — целых 1,5 часа.

По клику — зона предполагаемого падения отработавшего ускорителя В1047.3, который использовался при запусках Telstar 19V (22 июля 2018 года) и Es'hail 2 (15 ноября 2018 года); с него уже сняли "ноги" и рулевые решетки.

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Утопив ступень в Атлантическом океане, команда попытается второй раз в истории поймать в сеть над морским кораблем створку головного обтекателя. Судно GO Ms. Tree уже вышло из порта. Место контакта — примерно в 924 км от стартовой площадки.

Бесплатным для Spacecom запуск будет по той причине, что 1 сентября 2016 года во время тест-прожига из-за пробоины в системе подачи гелия ракета взорвалась на стартовом столе — спутник AMOS-6 стоимостью $200 был искрометно уничтожен.

Сделайте звук тише, если не хотите кого-то разбудить (видео — USLaunchReport.com):

После этого инцидента SpaceX устанавливает полезный груз на ракету только после предстартового испытания.

Уплаченные тогда израильтянами $50 млн компании Илона Маска разрешили не возвращать с условием, что новый запуск произойдет в течение трех лет. Spacecom получила страховочные от концерна Israel Aerospace Industries, который собрал спутник.

Чтобы максимально перестраховаться на этот раз и не ударить лицом в грязь повторно, SpaceX провела два тест-прожига, причем после первого было заменено "подозрительный" клапан.

Спутник

AMOS (Afro-Mediterranean Orbital System, африканско-средиземноморская орбитальная система, либо Affordable Modular Optimized Satellite, доступный модульный оптимизированный спутник) — серия израильских спутников связи с частной компанией Spacecom из Рамат-Гана в роли оператора. Первый аппарат был запущен еще в 1996 году, последний — почти шесть лет назад. Пока что у компании есть три рабочих спутника — AMOS-3, AMOS-7 (оба над Европой) и AMOS-4 (над Индией и Непалом).

Новый аппарат собран на фабрике Boeing в Эль-Сегундо (Калифорния), его стоимость — около $161 млн. Базируется на платформе Boeing 702 (также известна как BSS-702 или HS-702), источник питания — две солнечные батареи на основе арсенида галлия с фотопреобразователями. Длина с развернутыми панелами равна 35 м.

Спутник повесят на геосинхронной орбите с апогеем выше 36 000 км (суперсинхронной) аккурат посредине над Африкой — над 17-м меридианом восточной долготы.

Презентация от производителя:

После запуска ему потребуется 11 суток, чтобы за счет своего двигателя добраться до проектной позиции на орбите. Ожидается, что служить он будет по меньшей мере 20 лет.

Mиссия AMOS-17 — увеличить зону покрытия в Ka-, Ku- и C-диапазонах в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе (одно из "пятен" в Ka-диапазоне — Украина). По словам представителя Spacecom, у них уже есть предварительные заказы на аренду транспондеров на сумму около $60 млн.

Это первый спутник для Африки, который предоставит для местного рынка услуги спутниковой связи с высокой пропускной способностью (HTS) и связь в С-диапазоне.

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Функционирование AMOS-17 будет гибридным: помимо фиксированного радиолуча для каждой страны будет возможность наводить и "мобильный" луч, что является апгрейдом по сравнению с прежними поколениями HTS-аппаратов.

AMOS-17 придет на смену разработанному компанией АО ИСС и запущенному в конце 2011 года спутнику AMOS-5. Российский аппарат с ценником $157 млн и заявленным сроком службы 15 лет постоянно сопровождали технические неполадки: еще до запуска в нем заменяли некондиционные блоки, а на втором году работы из-за короткого замыкания произошли три аварии, в результате чего связь со спутником была потеряна.

Инкапсуляция в головной обтекатель ракеты:

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Такая модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

Это 10-я миссия SpaceX в нынешнем году, и 79-й запуск Falcon 9 вообще. Менее двух недель дней назад с Канаверала был запущен к МКС грузовой корабль миссии CRS-18. То есть, это еще и рекорд SpaceX: 11 дней между стартами c одной площадки.

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, запуск, ракета, amos-17, spacecom
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