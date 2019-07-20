Экипаж троих летит с Байконура на орбитальную станцию: трансляция

Сегодня, 20 июля в 19:28 по киевскому времени, на орбиту отправятся трое членов экипажа шестидесятой экспедиции Международной космической станции: 43-летний астронавт NASA Эндрю Морган, 42-летний астронавт ESA Лука Пармитано и командир корабля — 53-летний космонавт Александр Скворцов.

Напомним, ровно 50 лет назад, 20 июля 1969 года, лунный модуль миссии Apollo-11 сел на Луну: Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли.

Ракета Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 взлетит с "Гагаринского старта" на космодроме Байконур в Казахстане.

До станции троица МКС-60 (см. эмблему) должна добраться за шесть часов: стыковка запланирована на 01:50 ночи, открытие люков — через два часа после этого. Все эти процедуры покажут в трансляции.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — NASA / Joel Kowsky):

За время на орбите члены экспедиций МКС-60/61 проведут около 50 экспериментов, в том числе пять автономных (без участия экипажа).

Пармитано родился в Патерно, Катания, Италия. Подполковник, пилот, летчик-испытатель, политолог. Летал в экспедиции МКС-36/МКС-37 (28.05.2013—11.11.2013), в космосе — более 166 суток, в открытом космосе работал более 7,5 ч. Радиолюбитель с позывным KF5KDP. Женат, двое детей.

Пармитано станет командиром экспедиции МКС-61 (фото ниже — Роскосмос):

Морган родился в Моргантауне, штат Западная Виргиния, США. Выпускник Вест-Пойнта, полковник Сухопутных войск США в отставке, военный врач, хирург, марафонец, боевой пловец, топ-парашютист. Был в Ираке и Афганистане. В космос ранее не летал. Вернется на Землю лишь в марте 2020-го. Дома у него жена, сын и три дочери.

Скворцов родился в Щелково, Московская область, СССР. Полковник ВВС, летчик-истребитель, топ-парашютист. 510-й космонавт мира. Летал в экспедициях МКС-23/24 (02.04.2010—25.09.2010) и МКС-39/40 (25.03.2014—11.09.2014); пребывание в космосе — более 345 суток, в открытом космосе — 12,5 ч. Женат, есть дочь.

Сейчас на МКС находятся астронавты NASA — 43-летний Ник Хейг и 40-летняя Кристина Кох, а также 47-летний космонавт Алексей Овчинин (Роскосмос).

В сентябре к экипажу на неделю присоединится 35-летний астронавт Хазза аль-Мансури из ОАЭ: 3 октября он вернется на Землю вместе с Союзом МС-12.

Дублирующий экипаж МКС-60: Соичи Ногучи (JAXA), командир корабля Сергей Рыжиков (Роскосмос) и Томас Маршбёрн (NASA):

22 августа на МКС полетит неживой "член экипажа" — российский антропоморфный робот "Фёдор" (Final Experimental Demonstration Object Research), который ранее назывался "Аватар".

При росте 180 см и весе 160 кг он развивает мощность 20 л.с. и работает под операционной системой на базе Linux. Автономность — 1 ч, заряжается через розетку.

Все готово:

Без помощи "пятого элемента", естественно, в Роскосмосе никуда.

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