Спутник у Земли маневрирует за счет лишь солнечного света: видео

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LightSail 2 - второй в истории зонд после японского IKAROS, который перемещается в космосе при помощи одного лишь давления электромагнитного излучения

Неправительственная некоммерческая организация США "Планетарное общество", которая в июне запустила двухкилограммовый аппарат LightSail-В с парусом, подтвердила: можно перемещаться в космосе под давлением электромагнитного излучения. Об этом говорится в сообщении на сайте The Planetary Society.

LightSail-В (или LightSail 2) успешно изменил высоту своей орбиты, развернув 23 июля майларовый парус поперечным сечением 32 кв. метра: за несколько дней апогей спутника увеличился на два километра, а перигей уменьшился на такое же значение.

График подъема орбиты за счет солнечного света:

В ближайшие недели операторы LightSail-В продолжат манипулировать орбитой аппарата: это продолжится до тех пор, пока сила взаимодействия с атмосферой не превысит "тягу" солнечного паруса.

Затем спутник сойдет с орбиты и сгорит; это случится в течение года.

Так кубсат формата 3U (три кубических дециметра) выглядит со сложенным в нем парусом (нажмите для увеличения):

А так - с раскрытым:

Стоимость проекта - до $1,8 млн, собранных из членских взносов и частных источников.

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Видео: The Planetary Society

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Теги: космос, Planetary Society, LightSail 2
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