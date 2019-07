SpaceX запускает на орбиту паровую машину: трансляция старта

Завтра, 25 июля в 01:24 ночи по киевскому времени, в США планируют запустить ракету-носитель Falcon 9, которая выведет на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.

Миссия носит название CRS-18: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения станции. Эта конкретная грузовая капсула отправится в полет уже в третий раз (ранее ее использовали для CRS-6 и CRS-13).

Запуск состоится с площадки SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Стартовое окно — всего несколько секунд: требуется "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.

Смотрите также: Ответ Маску: Колонизация Марса - сказки, берегите Землю

Примерно через девять минут после запуска SpaceX планируют мягко посадить маршевую ступень ракеты (В1056.2, летала в CRS-17) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта.

Примерно так (нажмите, чтобы увеличить):

Стыковка со станцией запланирована на 26 июля: корабли SpaceX добираются до нее по другой схеме — дольше, чем корабли РФ.

Этот процесс будут контролировать американские астронавты: Ник Хейг протянет к грузовику "руку" Canadarm2 и захватит его. Кристина Кох будет ему ассистировать, а новичок на станции Эндрю Морган — следить за телеметрией.

После захвата манипулятором "Дракона" управление возьмет на себя Хьюстон и состыкует корабль с нижним адаптером на модуле Harmony.

Смотрите видео: Топорная пропаганда РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС

На борту "Дракона" летит также 34-килограммовый "паровой двигатель" RUBI. Это научный эксперимент по исследованию кипения жидкостей в условиях микрогравитации от Airbus и ESA.

Аппарат установят в модуле Columbus и изучат явление фазового перехода и теплообмена при испарении: в RUBI есть ячейка с жидкостью - ее будут нагревать и охлаждать. Фотокамеры будут делать до 500 снимков пузырьков кипения в секунду, чтобы определить условия испарения и плотность теплопотока.

В будущем это пригодится при создании более эффективных и экологически чистых бытовых печей/радиаторов и промышленных теплообменников.

В негерметичном контейнере ведут 526-килограммовый стыковочный узел IDA-3 для пилотируемых космических кораблей Crew Dragon и Starliner:

Это адаптер-переходник для преобразования устаревшей системы стыковки АПАС-95 в новую, более подходящую под современные нужды. Его высота — 110 см, ширина — 160 см, а наружный диаметр — около 240 см.

IDA-1 был потерян при катастрофической миссии CRS-7 в конце июня 2015 года: на 139-й секунде полета избыточное давление в баке с окислителем верхней ступени привело к аномалии, уничтожившей ракету и почти 2,5 тонны грузов, в том числе стыковочный узел.

На его место на модуле МКС "Гармония" был установлен IDA-2: в середине июля 2016-го его привез на станцию рейс CRS-9. Запуск IDA-3 за последние три года несколько раз переносился.

Коротко о том, что везут на МКС на этот раз:

А в этом видео о полезной нагрузке ракеты-носителя рассказывают более подробно. ESA также подготовило обозрение о научных экспериментах, которые состоятся благодаря этой миссии.

"Дракон" погостит на станции до 20 августа, после чего улетит обратно на Землю с результатами научных и других экспериментов, мусором и прочими грузами (всего около 1500 кг) — и мягко сядет на воду при помощи парашютной системы.

Стадии подлета к МКС (нажмите, чтобы увеличить):

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Такая модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

В этой миссии SpaceX во второй раз использовала маршевую ступень с номером B1051.2: она уже летала в космос в тест-миссии Crew Dragon в марте. Створки обтекателя на этот раз вылавливали - их затопили.

Патчи этой миссии:

О прошлой миссии - CRS-17 - мы писали здесь.

Смотрите видео и фото: Праздник в Индии: запуск ракеты с миссией к Луне

Фото: SpaceX и NASA