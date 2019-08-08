Маск показал, как в море поймали деталь ракеты Falcon 9: видео

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Стоимость всего головного обтекателя ракеты Falcon 9 - около $6 млн, и воздействие морской воды на него нежелательно.

Частной космической компании SpaceX удалось во второй раз до падения в воду поймать створку головного обтекателя ракеты Falcon 9, которая вчера вывела на орбиту израильский спутник AMOS-17. Об этом у себя в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Деталь мягко опустилась в "сачок" на движущемся морском корабле GO Ms. Tree в Атлантическом океане.

Компания собирается научиться эффективно вылавливать створки обтекателя вскоре после запуска ракет - до того, как они приводнятся. Эти детали, как и возвращаемые ступени, будут использовать повторно. Сейчас SpaceX вылавливает одну створку - на вторую пока нет дополнительного корабля.

Обтекатели практически всех современных ракет-носителей при падении сгорают/обгорают в атмосфере и затапливаются в океане или падают на сушу.

  • Летом 2018 года Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет, установленный на морском корабле.

  • 25 июня 2019 года SpaceX впервые смогли поймать одну из створок обтекателя. Ранее это никак не удавалось сделать (раз и два).

Смотрите видео: Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса

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Теги: Илон Маск, spacex, falcon 9, космос, ракета, обтекатель
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