Маск показал, как в море поймали деталь ракеты Falcon 9: видео

Частной космической компании SpaceX удалось во второй раз до падения в воду поймать створку головного обтекателя ракеты Falcon 9, которая вчера вывела на орбиту израильский спутник AMOS-17. Об этом у себя в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Деталь мягко опустилась в "сачок" на движущемся морском корабле GO Ms. Tree в Атлантическом океане.

Компания собирается научиться эффективно вылавливать створки обтекателя вскоре после запуска ракет - до того, как они приводнятся. Эти детали, как и возвращаемые ступени, будут использовать повторно. Сейчас SpaceX вылавливает одну створку - на вторую пока нет дополнительного корабля.

Обтекатели практически всех современных ракет-носителей при падении сгорают/обгорают в атмосфере и затапливаются в океане или падают на сушу.

Летом 2018 года Маск показал огромный сачок для падающих частей ракет, установленный на морском корабле.





25 июня 2019 года SpaceX впервые смогли поймать одну из створок обтекателя. Ранее это никак не удавалось сделать (раз и два).

Смотрите видео: Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса