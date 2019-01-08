SpaceX показала тест–неудачу с поимкой обтекателя ракеты: видео

Морской корабль SpaceX на несколько метров промахнулся и снова не смог поймать в натянутую над ним сеть половину головного обтекателя ракеты Falcon 9, которую сбросили на парашюте с вертолета. Видеозапись рабочей неудачи выложили в Twitter компании Илона Маска.

Парашют с грузом, несмотря на мощный вираж корабля, упал в море буквально в нескольких метрах от сети.

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У Маска пытаются научиться вылавливать створки обтекателя вскоре после запуска ракет до того, как они приводнятся.

Головной обтекатель ракеты в сборе (фото — SpaceX):

5 декабря 2018 года SpaceX запустили Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon для МКС. Основная миссия была выполнена успешно - грузовик направился к орбитальной станции, однако инженерам не удалось вернуть на сушу первую ступень ракеты: впервые в истории компании ускоритель, который должен был приземлиться на площадку на космодроме, экстренно ушел в сторону океана и сел рядом с берегом на мелководье.

Глава SpaceX Илон Маск извинился перед теми, кто смотрел трансляцию запуска, за то, что операторы выключили видео с камеры на ступени, когда стало ясно, что случилось ЧП, и пообещал, что впредь люди увидят в стриме все - и успехи, и неудачи.

Видео: SpaceX