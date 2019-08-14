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Индийский аппарат сошел с земной орбиты и умчался к Луне: видео

Индийский аппарат сошел с земной орбиты и умчался к Луне: видео - Фото
Фото: pixabay.com
14.08.2019, 12:39

Chandrayaan-2 успешно вышел на траекторию лунного переноса. В первых числах сентября, если все пойдет нормально, запланирована посадка.

Автоматическая лунная станция Chandrayaan-2 успешно переведена с земной орбиты на траекторию полета к Луне: на поверхность естественного спутника Земли в начале осени будет спущен посадочный модуль с луноходом. Об успешной транслунной орбитальной инъекции сообщили в Индийской организации космических исследований.

Маневр по сведению станции с околоземной орбиты был выполнен вчера в 23:51 по киевскому времени. Химический реактивный двигатель аппарата проработал около 20 минут.

"Все системы на борту космического корабля Chandrayaan-2 работают нормально", - сообщили в ISRO.

Ранее орбита аппарата постепенно увеличивалась/вытягивалась пять раз с 23 июля по 6 августа.

20 августа Chandrayaan-2 будет уже в окрестностях Луны, после чего двигатель включится снова, чтобы притормозить и выйти на орбиту вокруг нее.

Запланированные далее окололунные маневры:

22 июля 2019 года к Луне при помощи ракеты GSLV MkIII отправили станцию Chandrayaan-2. Станция достигнет Луны примерно 6-7 сентября. LIGA.net подробно писала об этой миссии.

Смотрите фото и видео: Праздник в Индии: запуск ракеты с миссией к Луне

Видео: PIB India

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Луна космос ISRO Chandrayaan
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