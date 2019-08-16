Rocket Lab запускает зонды для космических войск США: трансляция

Сегодня, 16 августа в 15:57 дня по киевскому времени, на восточном побережье новозеландского Северного острова на 100 минут откроется стартовое окно для запуска ракеты-носителя легкого класса Electron, которая должна отправить в космос четыре микроспутника.

Ракету запустят с южного края полуострова Махия, который используется местными жителями как пастбище для овец.

Если что-то пойдет не так до зажигания, старт могут перенести на любой день до 30 августа включительно.

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Миссия частной компании Rocket Lab носит название "‘Look Ma, No Hands" ("Мам, смотри — мчусь без рук!"; что имеется ввиду, можно посмотреть здесь). Сколько в сумме полезная нагрузка, не сообщается. PDF-брошюра об этом старте доступна здесь.

Фото кликабельно © Rocket Lab:



После выхода второй ступени на эллиптическую орбиту будет отсоединен разгонный блок Phоton, который "округлит" ее и начнет выпускать спутники.

Затем "Фотон" активно сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Компания гордится тем, что не засоряет околоземное пространство отработавшими частями ракеты.



Спутники

Первым от разгонного блока отделится кубсат французской компании UnseenLabs, который станет первым в будущей группировке спутников для мониторинга за морскими судами, в том числе нелегальными и пиратскими.

Также во второй раз за недолгую историю Rocket Lab поработает с коллегами из Spaceflight Industries (услуги пакетного вывода небольших спутников): на ракете — три аппарата для этой компании, в том числе 56-килограммовый BlackSky Global-4.

Это четвертый спутник дистанционного зондирования Земли компании BlackSky Global (США). Она собирается сформировать сеть из 60 аналогичных аппаратов, что позволит делать фото поверхности планеты с разрешением до 1 м.

Спутник также предназначен для проверки новой технологии использования электроракетного двигателя на основе воды.

Кроме того, на борту будут два экспериментальных спутника, при помощи которых Космическое командование ВВС США протестирует новые технологии — двигательные, энергетические, коммуникационные, а также методику торможения — для потенциального применения на будущих космических кораблях.

Никаких других данных об этих секретных пассажирах "Электрона" нет.

Ракета

Двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса Electron высотой 18 м и диаметром 1,2 м разработана для коммерческой заброски в космос нано- и мини-спутников. Несущий корпус ракеты и топливные баки формируются из углепластика, камера сгорания двигателей — из инконеля с охлаждением горючим.

Фото кликабельно © Rocket Lab:

Оборудована девятью напечатанными по 3D-технологии Rutherford — первыми двигателями с электронасосом на ракете для вывода на орбиту. Расход и соотношение компонентов регулируются изменением расхода насосов, а не дросселем и регулятором (как в традиционном ЖРД с турбонасосом). Давление в топливной магистрали можно регулировать от 0,2 до 20 МПа.

На первой ступени двигатели расположены октасеткой — так же, как и "Мерлины" на Falcon 9 у SpaceX. Еще один "Резерфорд" в модификации Vacuum с увеличенным неохлаждаемым сопловым насадком — на второй ступени. Камера сгорания изготовлена из инконеля и охлаждается горючим. Двигатели названы в честь новозеландского физика Эрнеста Резерфорда.

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Пустой "Электрон" весит всего 1,2 тонны, а заправленный керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн. Носовой обтекатель - 2,5 м в длину, 1,2 м в диаметре, весит около 50 кг. Под ним можно разместить и вынести на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 150 кг грузов, и до 225 кг — на низкую опорную орбиту.

Модернизированный по сравнению с первой версией разгонный блок Photon позволяет размещать аппараты на разных орбитах за счет нескольких циклов включения/выключения двигателя Curie. Этот узел ракеты назван в честь польской/французской ученой Марии Склодовской-Кюри, первой нобелевским лауреатом среди женщин. Производитель говорит, что "Фотон" может использоваться для миссий вплоть до пятилетней службы.

Патч миссии (фото кликабельно © Rocket Lab):

Rocket Lab рекламируют себя на рынке как "удобная" компания: монтаж грузов под обтекателем можно осуществлять где угодно — отдельно от сборки ракеты. Таким образом, клиенты могут собирать "пакет" для заброски в космос самостоятельно, а его потом прикрепляют на вторую ступень уже перед стартом.

В компании говорят, что нижняя цена запуска ракеты — $4,9 млн.

Rocket Lab — частная компания, в состав инвесторов входят Khosla Ventures, DCVC (Data Collective), Bessemer Venture Partners, Future Fund, Greenspring Associates, ACC, K1W1, Promus Ventures и даже Lockheed Martin.

Это восьмой запуск Rocket Lab. Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", третий — "Пора за дело", четвертый — "Это для Пикеринга", пятый — DARPA R3D2, шестой — "Это забавный кактус", седьмой — "Пусть прольется дождь".

Уже в этом запуске Electron компания соберет данные, которые позволят в будущем перевести ракету в разряд многоразовых.

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