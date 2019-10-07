Нобелевскую премию по медицине получили трое: что исследовали

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Сегодня, 7 октября, в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя: первыми премию получили ученые в области медицины и физиологии. Уильяму Келину, Питеру Ретклифу и Грегу Семенца присудили победу за исследования в области адаптации клеток к недостатку кислорода. Об этом сообщил сайт организаторов в Twitter.

Они выяснили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Они получат 9 млн шведских крон (примерно $900 000), которые разделят между собой.

"О фундаментальном значении кислорода знали давно, но как клетки адаптируются к изменениям его уровня, оставалось неизвестным. В этом году награжденная премией работа раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом", - пишут в комитете.

Там считают, что открытие этой троицы "имеют фундаментальное значение для физиологии", а также они "проложили путь к многообещающим новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями".

В 2018-м медицинского "Нобеля" дали иммунологам Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования по борьбе с раком. Посмотрите, за что именно.

Справка. Нобелевскую премию ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Основана в 1985 году шведским ученым-изобретателем и филантропом Альфредом Нобелем, вручается с 1901-го. С 1968-го центробанк Швеции вручает также премию памяти Нобеля по экономике. Имена победителей в Каролинском институте в пригороде Стокгольма оглашает Нобелевская ассамблея. Точный список номинантов традиционно засекречен.

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Уильяму Келину, Питеру Ретклифу и Грегу Семенца за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.