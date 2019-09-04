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Разрушительница мифов. Пять фактов об Ульяне Супрун: видео

Разрушительница мифов. Пять фактов об Ульяне Супрун: видео - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.09.2019, 22:06

"I'll be back" - пошутила Супрун сразу после увольнения. Что она успела, работая в Минздраве - мы выбрали самое важное

Сегодня Кабмин уволил Ульяну Супрун с должности замминистра здравоохранения. Это не политическое решение, заверил премьер Алексей Гончарук. Просто технически меняется команда. Новый министр Зоряна Скалецкая будет формировать себе новый состав Минздрава. И обещает, что продолжит правильные начинания своей предшественницы.

Чем запомнится работа Супрун в Минздраве: пять фактов от LIGA.net.

Видео: Павел Лихолат, LIGA.net

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минздрав ульяна супрун медицина Зоряна Скалецкая
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