Разрушительница мифов. Пять фактов об Ульяне Супрун: видео

Сегодня Кабмин уволил Ульяну Супрун с должности замминистра здравоохранения. Это не политическое решение, заверил премьер Алексей Гончарук. Просто технически меняется команда. Новый министр Зоряна Скалецкая будет формировать себе новый состав Минздрава. И обещает, что продолжит правильные начинания своей предшественницы.
Чем запомнится работа Супрун в Минздраве: пять фактов от LIGA.net.
Видео: Павел Лихолат, LIGA.net
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