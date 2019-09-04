Разрушительница мифов. Пять фактов об Ульяне Супрун: видео

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня Кабмин уволил Ульяну Супрун с должности замминистра здравоохранения. Это не политическое решение, заверил премьер Алексей Гончарук. Просто технически меняется команда. Новый министр Зоряна Скалецкая будет формировать себе новый состав Минздрава. И обещает, что продолжит правильные начинания своей предшественницы.

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Видео: Павел Лихолат, LIGA.net

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29 августа депутаты нового созыва Рады проголосовали за увольнение Супрун и назначили министром охраны здоровья Зоряну Скалецкую.

Бывший руководитель ведомства, среди прочего, известна своей активностью в Facebook, где она регулярно информировала не только о деятельности министерства, но и публиковала экспертные советы по тем или иным проблемам со здоровьем, которые стали очень популярными среди пользователей. Супрун пообещала, что не оставит эту деятельность.

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